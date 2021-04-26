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"خناقة مساطيل" داخل مستشفى خاص بالبدرشين تشعل السوشيال ميديا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ للوقوف على ملابسات مقطع فيديو متداول يرصد مشاجرة داخل مستشفى.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي -خاصة الصفحات المهتمة بأخبار مركز البدرشين- فيديو مدته 5 دقائق ونصف يظهر شجار شخصين بأسلحة بيضاء وسط تراشق بالألفاظ الخارجة والسباب داخل مستشفى خاص.

وحظي المقطع بتداول على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية وسط حالة من الغضب انتابت الكثيرين مطالبين بالتصدي لمثل تلك الأفعال.

ورصدت المتابعة الأمنية المقطع تحت عنوان "خناقة مساطيل داخل مستشفى الأقصى بالبدرشين" وتم تحديد طرفي المشاجرة وتوجيه مأمورية لضبطهم والأسلحة التي كانت بحوزتهما.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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