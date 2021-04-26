مستند| العدل: نسقنا مع "الصحة" لتوفير لقاحات كورونا لرجال القضاء والموظفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

خاطب المستشار محمد سيد علي حسن، مساعد وزير العدل لصندوق الخدمات الصحية، قضاة مصر بشأن الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وجاء في الخطاب - حصل الخليج 365 على نسخة منه - "أنه بناءً على توجيه المستشار عمر مروان وزير العدل، فقد تم التنسيق مع وزارة الصحة على توفير لقاحات فيروس كورونا".

وأضاف "سيتم توفير اللقاحات لرجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية وموظفي وزارة العدل لمن يرغب".

وطالبت الوزارة من يرغب في تلقي اللقاح بتسجيل اسمه وبياناته خلال 4 أيام اعتبارًا من اليوم 26 أبريل 2021 عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

كما طالبت المُسجلين بالاحتفاظ برقم الكود المرسل عقب التسجيل لحين إشعار آخر.



يذكر أن التسجيل للقاح كورونا متاح للمواطنين عبر الرابط التالي: اضغط هنا