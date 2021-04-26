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«الأعلى للإعلام» يستضيف وزيرة التضامن في جلسة حوارية مفتوحة مع كبار الكتاب

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الأربعاء، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك في مقر المجلس بماسبيرو.

وتتحدث الوزيرة حول «وعي الأسرة المصرية وحياة كريمة»، وتدير حوارًا مفتوحاً تجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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