شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يستضيف وزيرة التضامن في جلسة حوارية مفتوحة مع كبار الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الأربعاء، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك في مقر المجلس بماسبيرو.

وتتحدث الوزيرة حول «وعي الأسرة المصرية وحياة كريمة»، وتدير حوارًا مفتوحاً تجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.