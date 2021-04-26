شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء .. نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري وجنوب الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشير توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والوجه البحري.

يكون اتجاه الرياح شمالية غربية على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية بينما يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، في حين يكون يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس معتدل ليلاً على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد ولطيف على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري.

وتقول تنبؤات الأرصاد الجوية عن حالة البحر المتوسط بأنه خفيف إلى معتد وارتفاه الموج بين مترًا و1.75 مترًا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بينما يكون البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار والرياح شمالية غربية.

ترتفع درجات الحرراة غدًا على أغلب الأنحاء عن الطقس اليوم وتكون كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة 28 – 16، درجة الحرارة في الإسكندرية 23 – 16، درجة الحرارة في وادي النطرون 25 – 16، درجة الحرارة في طنطا 27 – 16.

وتشير توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء إلى أن درجة الحرارة في طنطا 27 – 16، وفى دمنهور 24-16، وفى بلطيم 22 – 15، وفى مطروح 21 – 15، وفى السلوم 25 – 14، وفى سيوة 26 – 13 درجة مئوية.

ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة غدًا في بورسعيد 23 – 16، وفى دمياط 22 – 15، وفى الزقازيق 28 – 16، وفى المنصورة 28 – 16، وفى الإسماعيلية 29 – 17، وفى السويس 28 – 16، وفى العريش 24 – 16 درجة مئوية.

وتكون درجات الحرارة خلال طقس غدًا في رفح 23 – 15، وفى راس سدر 27 – 18، وفى نويبع 28 – 23، وفى طابا 27 – 22، وفى كاترين 28 – 16، وفى الطور 30 – 20، وفى شرم الشيخ 31 – 23، وفى الغردقة 30 – 25 درجة مئوية.

وتشير توقعات حالة الطقس غدًا عن الصعيد إلى أن درجة الحرارة في الفيوم 28 – 17، وفى بني سويف 28 – 18، وفى المنيا 29 – 19، وفى أسيوط 30 – 20، وفى سوهاج 31 – 21، وفى قنا 32 – 24 درجة مئوية.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا في الأقصر 33 – 26، وفى أسوان 35 – 28،

وفى ادفو 35 – 28، وفى أبوسمبل 34 – 27، وفى الوادي الجديد 33 – 23، وفى شلاتين 31 – 24، وفى حلايب 30 – 25 درجة مئوية.

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