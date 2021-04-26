شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأقصر : مكافأة 400 جنيه للعمالة اليومية بمناسبة شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع اليوم الإثنين، مجلس جامعة الأقصر، في جلسته رقم 24، المنعقدة برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، بحضور أعضاء المجلس، بمقر الجامعة، وفي بداية الاجتماع هنأ رئيس الجامعة أعضاء المجلس بشهر رمضان المبارك، وتم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالجامعة؛ وأبرزها إعادة تشكيل مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون الجميلة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وافق المجلس على اعتماد اللائحة المالية والإدارية لوحدة ضمان الجودة والاعتماد بكلية الفنون الجميلة، ووافق على اعتماد اللائحة المالية والإدارية لوحدة إسكان أعضاء هيئة التدريس، واعتمد لائحة كلية الطب.

قال الدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة، إنه تم الموافقة على صرف مكافأة قدرها 400 جنيه، للعمالة اليومية، بمناسبة شهررمضان المبارك، تقديراً لمجهوداتهم في انتظام العمل.

كما وافق المجلس على تعيين الدكتورة الشيماء السيد بغدادي- المدرس المساعد بقسم الجرافيك شعبة الرسوم المتحركة وفنون الكتاب- في وظيفة مدرس بنفس القسم، ومنح الطالب حسين فوزي زكي محمود، درجة الماجستير في الآثار- تخصص آثار مصرية بقسم الآثار المصرية.