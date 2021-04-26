شكرا لقرائتكم خبر عن «طلاب النقل» يبدأون امتحانات نهاية العام وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصفوف الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى والصفين الأول والثانى الثانوى، فى القاهرة والمحافظات، امتحانات شهر إبريل المجمعة متعددة التخصصات فى ورقة واحدة، داخل المدارس وسط إجراءات احترازية، أمس.

وتوافد تلاميذ المرحلة الابتدائية وطلاب الإعدادية على المدارس فى السابعة صباحًا وخضعوا للكشف الحرارى، وتم منع الدخول بدون ارتداء الكمامة أو غطاء الوجه، فيما توافد طلاب الصف الأول الثانوى من الساعة التاسعة صباحًا وحتى 11 صباحًا لأداء الامتحان المجمع فى مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية، بينما توافد طلاب الصف الثانى الثانوى الشعبة العلمية فى الفترة من 12 ظهرا حتى 1:30 ظهرا لأداء الامتحان فى مواد اللغة العربية والرياضيات 1، والرياضيات 2، وكذلك توافد طلاب الصف الثانى الثانوى (الشعبة الأدبية)، لأداء الامتحان فى مواد اللغة العربية والتاريخ ورياضيات 1.

ويؤدى اليوم طلاب الصف السادس الابتدائى الامتحان المجمع متعدد التخصصات، وكذلك طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مواد اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق والرياضيات، وكذلك يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان فى مواد اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء والأحياء، ويختتم طلاب الصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى والأول والثانى الثانوى الامتحانات غدًا تزامنا مع نهاية العام الدراسى لصفوف النقل.

من جانبه أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه من المقرر أن ينتهى العام الدراسى الحالى 2020- 2021 بالنسبة لطلاب صفوف النقل بانتهاء امتحانات شهر إبريل هذا الأسبوع، لافتًا إلى أنه سيعلن ضوابط المواد خارج المجموع للثانوية العامة بعد إجازة عيد الفطر.