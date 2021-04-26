شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تبدأ إجراءات قانونية ضد «أسترازينيكا» بسبب تأخر الشحنات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المفوضية الأوروبية، أمس، إنها اتخذت إجراءات قانونية ضد شركة «أسترازينيكا» بسبب تأخر توريد شحنات اللقاح، واعتبرت المفوضية أن هذا التأخير يعد خرقاً لاحترام عقد التوريد.

وقال المتحدث باسم المفوضية «ستيفان دى كيرسميكر»، فى تصريحات للصحفيين فى بروكسل: «نريد التأكد من سرعة تسليم عدد كاف من الجرعات التى يحق للمواطنين الأوروبيين الحصول عليها والتى تم التعهد بها على أساس العقد»، مشيرًا إلى دعم جميع دول الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 27 هذه الخطوة».

ووقع الاتحاد الأوروبى مع أسترازينيكا عقد توريد 300 مليون جرعة أولية للتوزيع بين الدول الأعضاء، مع خيار الحصول على 100 مليون جرعة إضافية، بينما لم يتم تسليم سوى 30 مليون جرعة فقط فى الربع الأول من عام 2021، وتقول الشركة إنها يمكن أن توفر 70 مليونا فى الربع الثانى، بدلاً من 180 مليونا التى وعدت بها بداعى «القيود على التصدير».

إلى ذلك، تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فى إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين. وحث رئيس الوزراء المواطنين على الإسراع بالتسجيل لتلقى اللقاح، حرصًا على صحتهم وسلامة المجتمع.

من جهة أخرى، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء أمس الأول، إنها تفحص عددا قليلا من حالات التهاب القلب فى أشخاص تلقوا لقاح فايزر المضاد لمرض كوفيد- 19 رغم أنها لم تتوصل بعد إلى أى استنتاجات. وفى المقابل، ذكرت شركة «فايزر» أنها لم ترصد معدلا أعلى للحالات مما هو متوقع عادة فى عموم السكان.