شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار جهود التنمية الشاملة لـ«سيناء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير أحدث المعدات والآلات لاستصلاح الأراضى المستهدفة فى سيناء، واستكشاف أفضل الأنشطة الزراعية، وتطبيق أحدث وسائل الرى لتعظيم الاستفادة القصوى من المياه بشكل اقتصادى، ومضاعفة الإنتاج كماً وكيفاً.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد شوقى رشوان، رئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول «استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لاستصلاح الأراضى الزراعية فى وسط وشمال سيناء»، ووجه الرئيس فى هذا الإطار بمواصلة جهود التنمية الشاملة فى شبه جزيرة سيناء، خصوصًا مشروعات استصلاح الأراضى، الهادفة إلى زيادة رقعة الأراضى الزراعية فى وسط وشمال سيناء، وإقامة مجتمعات تنموية وسكنية، فى إطار استراتيجية الدولة الشاملة للتوسع فى الزراعة المتكاملة واستصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية، وبالتكامل مع المشروعات الأخرى المماثلة، خصوصًا فى الدلتا الجديدة فى شمال غرب البلاد، وكذلك فى منطقة توشكى وشرق العوينات بجنوب الوادى.