شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشرح خطة تطوير «السكة الحديد» أمام «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن بعض أسباب الحوادث التى يتعرض لها قطاع السكك الحديدية يرجع لوجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام. وشرح الوزير، خلال الجلسة العامة، أمس، خطة تطوير السكك الحديدية، قائلا: نهاية العام ستكون كل العربات جديدة أو قديمة تم تجديدها، وتطوير 90 عربة إسبانى وجار تطوير عربات النوم». وأضاف أن حجم المنقول من البضائع على السكك الحديدية، بلغ 25 مليون طن سنويا، مضيفا: «ذهبت للرئيس عبدالفتاح السيسى، وطلبت 200 عربة قلاب لنقل الطفلة والسماد، قالى هات 1000 قلتله على قد الموازنة، قالى هات ألف وملكش دعوة الفلوس هاديهالك».

وأكد أن هناك دولًا تخطط لإنشاء موانئ موازية أو طرق وسكك حديدية موازية للتأثير على قناة السويس، وأنا استطعت وأد وإلغاء كل الأفكار، التى تخطط لها الدول للتأثير على قناة السويس.

وطالب وزير النقل مجلس النواب بتعديل قانون الخدمة المدنية ليتم فصل العناصر التى تثبت علاقتها بالعناصر المتطرفة، وتوزيع العمال والفنيين الذين يثبت تورطهم، إلى أماكن أخرى لحين تعديل القانون ليسمح بالتخلص منهم.

وقال النائب مصطفى بكرى إنه حصل على نسخة من خطاب من الأمن الوطنى موجه لهيئة السكك الحديدية يؤكد أن هناك 162 إخوانيًا بالقطاع الفنى للسكك الحديدية، به أسماء وتصنيف كل منهم، وأن العدد ارتفع إلى 252 شخصًا مؤخرًا. وعلق وزير النقل قائلا: «نعم لدينا عاملون من الإخوان وموجودون».

فى سياق مواز، ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بيانا أمام الجلسة العامة للبرلمان، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.