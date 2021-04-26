شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تطوير كورنيش النيل تحرم المواطنين من السياحة النيلية في أعياد الربيع ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الخاصة بغلق المراسي النيلية الخاصة بالمراكب السياحية على النيل بالعاصمة بنها حالة من الإستياء بين مواطني المحافظة والمترددين على المدينة تزامنا مع إحتفالات أعياد القيامة المجيدة وشم النسيم، لتصبح العاصمة لأول مرة بدون سياحة نيلية في هذه المناسبة بسبب قرارات المحافظة التي وصفها أصحاب المراكب والعائمات بالمنطقة بأنها «خراب بيوت» بحجة مشروع تطوير كورنيش النيل بمنطقة الفلل.

المتضررون من أصحاب المراكب والمراسي النيلية أكدوا أن التعليمات الصادرة من المحافظ لرئيس مجلس مدينة بنها بإلغاء نشاط المراكب النيلية وغلق المراسي المواجهه لديوان المحافظة جاء بدون دراسة أو تحديد بديل لأصحاب هذه المراسي ودون النظر للإعتبارات الإجتماعية لهم.

يقول سليمان عفيفي صاحب مركب سياحي بالمنطقة، إن تعليمات المحافظ تتنافي مع كل الإعتبارات حيث تمثل تشريدا لأصحاب المراكب، مشيرا إلى أن التطوير الذي يتم بالمنطقة تم بدون رؤية للمسؤولين وهو ما أثار غضب الأهالي لأنه لم يراعي أي حوار مجتمعي أو مطالب المواطنين.

أوضح أحمد السلحي صاحب مرسى عائم، أن الإستثمارات التي قرر المحافظ التخلص منها وكأنها لم تكن بجرة قلم تبلغ ملايين الجنيهات دون حلول بديله أو حوار حضاري للمشاركة في التطوير أو توفير البديل الأمن، حيث إن كل المسئولين يطالبون بإزالة المراسي ورفع المراكب دون النظر للخسائر المادية التي سنعاني منها، مشيرا إلى أن محافظتي القاهرة والجيزة طورت ممشي أهل مصر والكورنيش في قطاعات عديدة، ولم تمس هذه المراكب والمشروعات بل كان أصحابها جزء من التطوير لتعم المصلحة على الكل.

وقال فرج كمال صاحب مرسى أن ما يحدث هو تخريب متعمد للإقتصاد الموازي للإقتصاد القومي واستثمارات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المحافظ رفض كل التدخلات ولم يضع أي اعتبار لكل من تدخل لحل الأزمة وأولهم المتضررين الذين رفض الوصول معهم لأي حلول والحجة هي التطوير والكورنيش الحضاري لدرجة أنه أمر بغلق كافة بوابات المراسي بالقوة الجبرية ومنع أي أحد من الدخول والخروج مما تسبب في خسائر مادية كبيرة لأصحاب هذه المراكب.

في المقابل قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن التعليمات بغلق المراسي النيلية ياتي في اطار مشروع تطوير الكورونيش والذي تكلف 38 مليون جنيه ويجري العمل فيه حيث يتم دراسة عددا من البدائل وسيتم طرحها على المتضرررين في الوقت المناسب.