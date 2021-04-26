شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الحامول يتابع تطهير مصرف كوتشينر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اليوم الإثنين جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول يرافقه عصام القصيف نائب رئيس المدينة وجهاز النظافة والتجميل أعمال تطهير مصرف الغربية الرئيسي كتشنر مقابل منطقة مياه الحامول، ورفع ناتج التطهير فورا لعدم إعاقة حركة المرور والحفاظ على البيئة وتراكم الحشرات خاصة بفصل الصيف.

وأكد رئيس مدينة الحامول أنه جاري تطهير مصرف كوتشينر الملوث للبيئه وأكبر مصدر تلوث بيئي بالمنطقه، وأنه شدد على رؤساء الوحدات القرويه بمتابعة أعمال النظافه والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للشوارع والأحياء والأبنيه الحكوميه في إطار الإجراءات الإحترازيه لمواجهة كورونا، ومتابعة الكافيهات والمحلات للتأكد من إتباع الإجراءات الإحترازيه لمواجهة كورونا.

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