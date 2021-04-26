شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يحذر من 3 مشكلات يسببها نشاط الغدة الجار درقية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أهمية إجراء تحليل الغدة الجار الدرقية، لمريض حصوات الكلى.

وقال «موافي» خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد: إن «ارتفاع الكالسيوم في الدم يعد أحد أسباب الالتهاب الحاد للبنكرياس»، مشيرا إلى أن نشاط الغدة الجار الدرقية قد يكون سبب التهاب البنكرياس.

وتابع «موافي»: «نشاط الغدة الدرقية قد يؤثر على العظام وتصبح عرضة للكسر بسهولة جدا»، مشيرا إلى أن عدد الغدد الجار درقية يصل إلى 4 أو أكثر.

وأوضح أن تعرض الغدة الجار درقية لورم خبيث أو حميد، يكون وراء نشاطها أحيانا، وهو ما يسبب مشكلات الكلى والبنكرياس والعظام.