شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب أطقم «التأمين الصحي» في الأقصر على «التحول الرقمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية دورة تدريبية عن التحول الرقمى للخدمات الصحية، لجميع العاملين من الأطقم الطبية والإدارية للعاملين بفرع الهيئة والمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لها فى الأقصر، ثانى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأشارت الهيئة إلى أن الميكنة والتحول الرقمى للخدمات يضمن الشفافية وتحقيق المساواة فى حصول جميع منتفعى التأمين الصحى الشامل على كل الخدمات الطبية والعلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بجودة وكرامة ودون تمييز بما يحقق أهداف المنظومة الجديدة فى تحسين جودة الحياة الصحية.

وأضافت الهيئة، فى بيان، أنه تم تدريب العاملين بالمنشآت الصحية فى الأقصر، بعدد 59 مركزا ووحدة صحة طب أسرة و7 مستشفيات، على كيفية الميكنة وتطبيق التحول الرقمى للخدمات كل فى مجال تخصصه، بما يشمل (السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى، نظام الإحالة، الصيدلية ومتابعة المخزون الاستراتيجى للمستلزمات الطبية وتوافر الأدوية، قياس مؤشرات الخدمة الصحية والجودة ورضاء المنتفعين)، وذلك بما يواكب أحدث النظم الصحية العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، تأسيس البنية التحتية المعلوماتية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة فى الأقصر على التطبيق السريع للميكنة والتحول الرقمى للخدمات، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أن المراكز والوحدات الصحية بوابة المنتفع الأولى للحصول على الخدمات الصحية، تعمل بنظام وحدات الجيلين الثانى والثالث.