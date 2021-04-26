شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «العربية للتصنيع» و«الطاقة الذرية» لزيادة المكونات المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الاتفاق على الشراكة والتحالف بين «الهيئة»، وهيئة الطاقة الذرية، والبدء فى حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محلياً، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الاحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة.

وأكد «التراس»، خلال توقيع بروتوكول التعاون بين «العربية للتصنيع» وهيئة الطاقة الذرية، أمس، بحضور الدكتور خالد حامد صقر، رئيس «الطاقة الذرية»، أهمية الشراكة مع «الطاقة الذرية» لتبادل الخبرات ودعم جهود الدولة لزيادة نسب المكون المحلى والقيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخفض الواردات وخلق الفرص التصديرية، معتبرا أن فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن فى ظل توافر الإرادة الوطنية والمتابعة المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، لبرامج تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا.

وقال إن الهيئة العربية للتصنيع لديها رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة ومنها الصناعات الطبية والسيارات وقطع الغيار ومحطات تحلية وتنقية المياه والصرف الصحى والطلمبات والعدادات الذكية والإلكترونيات والسكك الحديدية ووسائل النقل صديقة البيئة والتحول الرقمى.

وشدد رئيس هيئة الطاقة الذرية على أهمية الوصول بالحد الأدنى لنسب المكون المحلى فى مختلف القطاعات الصناعية لنسبة تفوق الـ٤٠٪، موضحا أن خطة التعاون المشترك تعتمد على تحقيق التكامل والشراكة بين «الطاقة الذرية» و«العربية للتصنيع».