شكرا لقرائتكم خبر عن «قناة السويس»: قدمنا تسهيلات لإنجاح المفاوضات مع مالك «إيفر جيفن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أمس، حرص الهيئة على إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية «ايفر جيفن» وشركة التأمين وإبداء كل سبل التعاون الممكنة للوصول إلى حلول توافقية تلائم كل الأطراف.

وأعرب ربيع عن أمله فى أن تثمر المحادثات الأخيرة عن اتفاق قريب فى ظل التسهيلات الكبيرة التى قدمتها الهيئة تقديراً للعلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة، وتفهماً للظروف المحيطة فى ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا على صناعة النقل البحرى.

وأوضح أن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع المتطلبات الخاصة بالتفاوض، وشدد رئيس الهيئة على أنه لا صحة لما يتم تداوله عن اعتقال طاقم السفينة، موضحاً عدم ممانعة الهيئة مغادرة الطاقم أو استبداله على أن يتم ضمان وجود النسبة الكافية من البحارة اللازمة لتأمين السفينة، وفى ظل استمرار وجود ربان السفينة بصفته الحارس القضائى على السفينة.