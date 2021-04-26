شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر» يوفر مواد غذائية لـ10 آلاف أسرة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل صندوق تحيا مصر، لليوم الرابع عشر على التوالى، توفير المواد الغذائية والدواجن للأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن حملة أبواب الخير التى أطلقها الصندوق بمناسبة شهر رمضان المعظم، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

واستقبل، أمس، محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، قافلة أبواب الخير والتى تتضمن 120 طنا من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى 12 طنا من الدواجن ليتم توزيعها على 10 آلاف أسرة فى عدة مناطق منها، أبوقير، الطابية، خورشيد، نجع العرب، حلب، مسعود، الناصرية، عرابى، وأبيس بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

وقال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن قوافل حملة أبواب الخير تمثل أحد أنشطة الصندوق التى ينفذها لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكثيف أنشطة الصندوق خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن القوافل قامت بتوصيل المواد الغذائية والدواجن إلى نحو 362 ألف أسرة فى 20 محافظة حتى الآن، ومن المزمع الاستمرار فى عملية التوزيع وصولا إلى 650 ألف أسرة خلال الأيام القادمة.

وأوضح أن الحملة وفرت أيضا ما يقرب من نصف مليون وجبة جاهزة لإفطار الصائمين فى 16 محافظة حتى الآن.