شكرا لقرائتكم خبر عن «بي بي» تعلن تشغيل حقل ريفين للغاز ضمن «تنمية غرب دلتا النيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «بى بى» البريطانية، العاملة فى مجال استخراج الغاز والبترول، تشغيل حقل ريفين بالمرحلة الثالثة من مشروع تنمية غرب دلتا النيل على ساحل البحر المتوسط، البالغ تكلفته نحو 9 مليارات دولار، ويشمل 5 حقول للغاز تابعة لمنطقتى امتياز شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط.

ويبلغ إنتاج الحقل حاليًا نحو 600 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، ولديه القدرة على إنتاج نحو 900 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، بالإضافة إلى ما يقرب من 30 ألف برميل متكثفات يوميًا عندما يصل إنتاج الغاز من الحقل إلى ذروته.

ويأتى إنتاج ريفين بعد بدء حقلى «جيزة - فيوم» بالإنتاج فى عام 2019، وكذلك حقلا «تورس - ليبرا» اللذان بدأ إنتاجهما فى عام 2017، ويتم ضخ الغاز من خلال التسهيلات البرية المنشأة حديثًا لحقل ريفين ثم إلى الشبكة القومية للغاز.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة بى بى، برنارد لونى، إن استكمال المشروع متعدد المراحل واستثمار مليارات الدولارات فى ظل التحديات الراهنة؛ شهادة على التزامنا طويل الأمد تجاه مصر فى إطار إسهام مشروع غرب دلتا النيل بشكل كبير فى دعم الطلب المحلى المتزايد على الطاقة من خلال توفير إمدادات غاز مرنة ومنافسة من حيث التكلفة.

وأوضح كريم علاء، الرئيس الإقليمى لشمال إفريقيا بالشركة، أن استكمال المشروع بأمان لم يكن ممكنًا بدون الالتزام والتعاون الكامل لجميع فرق العمل للتغلب على التحديات التى واجهت المشروع فى ظل الأوضاع العالمية الراهنة، مشيرًا إلى العمل مع وزارة البترول وشركائنا للنظر فى إمكانية استخدام الأصول القائمة لتنمية الفرص الاستكشافية القريبة.