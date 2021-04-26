شكرا لقرائتكم خبر عن براءة تامر أمين من تهمة إهانة أهل الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

برأت محكمة جنح مدينة نصر، أمس، الإعلامى تامر أمين، من تهمة سب وقذف أهل الصعيد، وقررت رفض الدعوى المدنية المقامة ضده.

كانت المحكمة نظرت أولى جلسات محاكمة «أمين» فى ٢٠ مارس الماضى، وطلب الدفاع الاطلاع على الدعوى، وفى الجلسة التالية استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الذى طلب من المحكمة عدم قبول الجنحة المقامة ضد موكله؛ لإقامتها من شخص ليس له صلة بالواقعة.

وأضاف الدفاع أن موكله لم يقصد إهانة أى مواطن مصرى، وما بدر منه كان نتيجة «لبس»، إضافة إلى أنه اعتذر لكل أهالى الصعيد وكانت نيته خيرا، والهدف منها المصلحة العامة؛ وقدم الدفاع حافظة مستندات أرفقتها المحكمة بمحضر الجلسة وحجزت القضية للحكم لجلسة ١٢ ابريل الماضى، ونظرًا لإصابة القاضى بحالة إعياء؛ قررت المحكمة مد أجل الحكم بجلسة أمس، وأصدرت حكمها بالبراءة.

كان تامر أمين، قال فى برنامجه «آخر النهار»، خلال حديثه عن الزيادة السكانية فى مصر، إن «نسبة كبيرة من الأهالى فى الريف والصعيد ينجبون أطفالًا لا ليلحقوهم بالتعليم، بل لينفق الأبناء على والديهم»، مضيفًا: «فى تلك المناطق يتم إلحاق الطفل بورشة لتعلم حرفة بمجرد أن يبلغ سن السادسة، ولو الأب خلف بنت مش هيغلب، يدخلها المدرسة؟ قطعًا لا، فى الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشغلوهم خادمات».

وأمام حالة الغضب التى أظهرها كثير من المواطنين، اعتذر أمين عن فعلته وقال فى فيديو: «أقدم اعتذارًا واضحًا وصريحًا لا لبس فيه لكل أهالينا فى الصعيد وفى كل مكان بمصر، اللى زعلانين منى، أنا لا هكابر ولا هقاوح، أنا من الناس اللى بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتى يعلم بيها ربنا نيتى خير، وكان الهدف هو المصلحة العامة».