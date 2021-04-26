شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن انتهاء الدراسة بامتحانات أبريل لصفوف النقل وشهادتي الإبتدائية والإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الاثنين، قواعد وضوابط تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الثاني الذي ينتهي به العام الدراسي الحالي 2020 / 2021م، وذلك في ضوء المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا والتي أعلنتها الوزارات والهيئات المختصة ذات الصلة.

ونص قرار وكيل الأزهر على أنه سيتم الاكتفاء بالتقييم المتبع مع طلاب رياض الأطفال وطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، بالمعاهد النموذجية والخاصة، على أن يكون هذا هو التقييم الخاص بنهاية العام الدراسي 2020/2021م، وفيما يتعلق بصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية (من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي)، وكذا الشهادتين الابتدائية والإعدادية، فقد نص القرار على أن يمثل متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب في شهري مارس وأبريل تقييما للفصل الدراسي الثاني، على أن يكون المنهج المقرر عن شهر مايو للاطلاع فقط، وذلك في كافة المعاهد العادية والنموذجية والخاصة ومعاهد البعوث الإسلامية.

وتناول قرار وكيل الأزهر عددا من الضوابط المتعلقة بصفوف النقل، بجميع المراحل التعليمية، والشهادتين الابتدائية والإعدادية، و التي من أهمها ما يلي:

1- يحق للطالب الذي تخلف عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني، ولم يحقق درجات النجاح في مجموع الفصلين، في مادة أو أكثر، دخول الدور الثاني في مواد الرسوب.

2 – يحق للطالب الذي حضر امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني ولم يحقق درجات النجاح في مجموع الفصلين في مادة أو أكثر دخول الدور الثاني في مواد الرسوب.

3- يعد الطالب الذي تخلف عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول وحضر اختبارات شهري (مارس وأبريل)، وحصل على متوسط درجات يعادل 50% من المجموع الكلي للفصلين ناجحا في المواد التي حقق فيها درجة النجاح، ويحق له دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحقق فيها هذه النسبة.

4- يعد الطالب الذي حضر امتحانات الفصل الدراسي والأول وتخلف عن اختبارات شهري (مارس وأبريل) وحصل على متوسط درجات 50% من المجموع الكلي للفصلين ناجحا في المواد التي حقق فيها درجة النجاح، ويحق له دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحقق فيها هذه النسبة.

5- الطالب الذي حضر امتحانات الفصل الدراسي الأول وتخلف عن أحد اختبارات شهري (مارس وأبريل)، تمثل الدرجة الحاصل عليها في الامتحان الشهري الذي حضره درجة الفصل الدراسي الثاني، ويعد ناجحا، شريطة حصوله على 50% من مجموع الفصلين.

6 – في حالة تخلف الطالب عن حضور امتحانات الدور الأول (الفصل الدراسي الأول والثاني) والدور الثاني، يعد متخلفا عاما (راسبا) ولا يحسب له عام رسوب نظرا للظروف الاستثنائية.

هذا؛ ونص القرار على انعقاد امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع لجميع المراحل، والصفوف التعليمية نهاية جدول اختبار شهر أبريل الحالي، على أن تتولى المعاهد وضح امتحان لكل صف في مادة التربية الفنية، ليقوم الطلاب بأدائها في المنزل وتسليم ورقة الإجابة للمعهد، وأن يتم عقد امتحانات مادتي المستوى الرفيع والحاسب الآلي يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021 بمعرفة المعاهد، وتحت إشراف المناطق الأزهرية، على أن تسري كافة القواعد المعمول بها في القرار على العام الدراسي 2020/2021 فقط استثناءا.

كما حدد قرار وكيل الأزهر مواعيد أعمال الامتحانات، على أن يتم البدء في أعمال كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية لاستكمال أعمالهما من حيث المراجعة والرصد وكتابة الاستمارات واستخراج واعتماد النتائج، على أن تقوم الإدارة المركزية للامتحانات بتحديد موعد وآلية العمل بهما، وأن يتم إعلان نتائج امتحانات الدور الأول لجميع المراحل فور الانتهاء منها واعتمادها في ضوء الضوابط السابقة.

كما نص قرار فضيلة وكيل الأزهر على تنظيم الامتحانات التي تعقد بلجان (نظام الدورين) في نهاية العام، على أن تبدأ امتحانات الدور الأول لنقل وشهادات القراءات (تجويد / عالية / تخصص) يوم السبت 22 مايو 2021 وتنتهي يوم الاثنين 31 مايو 2021، وتبدأ امتحانات الدور الأول للشهادات (الثانوية / العلوم الإسلامية / إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 19 يونيو 2021 وتنتهي يوم الأحد 1 أغسطس 2021. وأوضح القرار أن امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي) يوم السبت 14 أغسطس 2021 وتنتهي يوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، بينما ستبدأ امتحانات الدور الثاني لنقل وشهادات معاهد القراءات (تجويد ، عالية، تخصص) يوم السبت 21 أغسطس وتنتهي يوم الاثنين 30 أغسطس، وأخيرا، ستنعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021.

يذكر أن الأزهر الشريف قد أطلق في مارس ٢٠٢٠، منصة إلكترونية للتعليم الأزهري قبل الجامعي، تشتمل على فيديوهات تعليمية لجميع المراحل الدراسية، إضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية، ونماذج إجاباتها، وذلك في إطار تطبيق التعلم عن بعد.

وتحتوي المنصة علي فيديوهات شرح مبسطة لجميع المناهج العربية والشرعية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتم إتاحتها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، إضافة إلى جميع المواد المشتركة بين وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية.

ونشر الأزهر الشريف عبر بوابة الأزهر الإلكترونية كل المناهج الخاصة بالتعليم الأزهري كما تم تدشين منظومة «اسأل نجبك» للرد على الأسئلة الخاصة بالمناهج، والأمور الإدارية التي تيسر على الطلاب وأولياء الأمور، كما نشر الأزهر عبر بوابته الرسمية مناهج الأزهر لهذا العام.