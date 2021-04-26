شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 10 سنوات لـ4 متهمين أدينوا بالتخريب وحيازة متفجرات في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عبدالعاطي مبارك، بالسجن 10 سنوات لـ٤ متهمين من المنتمين لجماعة الاخوان الإرهابية ووضعهم مدة 5 سنوات تحت المراقبة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتخريبهم المباني الحكومية وحيازة متفجرات.

صدر الحكم بعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي وعبدالعاطي مسعود شعلة.

تعود الواقعة في القضية رقم 1959 لسنة 2016 أمن دول طوارئ مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية وقيامهم بأعمال تخريب وحيازة مواد متفجرة بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات قيام كل من «ع.ع.ش» و«ب.م.س»و «ص.ح.ب» و«ع.م.ح» أسسوا جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية وتنفيذ أغراض الجماعة الإرهابية بأن حازوا مواد مفرقعات ومتفجرات واستعملوا تلك المتفجرات محل الاتهام في تخريب المباني المعدة للصالح العام وهي تخريب والاعتداء على نقطة شرطة الورديان بأن قاموا بالقاء المواد الحارقة على النقطة بقصد إرهاب وبعث الرعب وإشاعة الفوضى لدى المواطنين إلى أنه خاب أثر جريمتهم وهو عدم وصول تلك المواد إلى المبنى.

وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.