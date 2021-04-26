شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يقترب من السابعة منتصف رمضان .. مواعيد الصلاة في الإسكندرية الثلاثاء 27-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة في الإسكندرية غداً الثلاثاء 27-4-2021، الذي يوافق منتصف شهر رمضان وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

ويشهد الثلاثاء تبكير موعد أذان الفجر بمعدل دقيقتين، فيما يتم مد توقيت احانة صلاة المغرب دقيقة أيضاً ليقترب من السابعة مساءا.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية غداً حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً:

موعد صلاة الفجر 3.44 ص

موعد الشروق 5.19 ص

موعد صلاة الظهر 11.58 م

موعد صلاة العصر 3.36 م

موعد صلاة المغرب 6.37 م

موعد صلاة العشاء 8.02 م

مسجد أبو العباس المرسي في حي مجمع المساجد بالإسكندرية - صورة أرشيفية

طالع المزيد:

«تحيا مصر» يوزيع 132 طن مواد غذائية على 10 آلاف أسرة في الإسكندرية