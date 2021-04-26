شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تدرس إنشاء مركزين للبصمة الكربونية والتنمية البشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الإسكندرية، في جلسته الدورية الإثنين، المقترح المقدم من وكيل كلية العلوم بإنشاء مركز تنمية بشرية بمقر مركز الشباب والرياضة التابع للقرية أو المنطقة التي تشارك الجامعة في تطويرها، ليمثل نواة لانطلاق البرامج التوعوية والتدريبية التي ستقوم بها الجامعة لدعم وتطوير القدرات لأهالي المكان، في إطار تفعيل الدور الريادي للجامعة، حرصاً منها على تحقيق الاستدامة والأهداف الاستراتيجية للدولة.

استعرض الدكتور صبحي سلام وكيل كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية بالشاطبى مقترح إنشاء مركز البصمة الكربونية بالكلية لنشر الوعي بأهميتها داخل المؤسسات الأكاديمية.

ووافق المجلس على مقترح كلية التمريض بتنظيم مبادرة توعوية بعنوان «صحتك بأيدك» يتم تنفيذها لجميع الطلاب وتتناول المبادرة عدة محاور وهي مكافحة العدوى – الإسعافات الأولية – مشورة ما قبل الزواج ويتم تنفيذها من قبل فريق متخصص.

كما وافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتور عماد خليل الأستاذ بكلية الآداب بعنوان «تطوير تدريس التراث في مصر»، ومشروع البحث المقدم من الدكتورة سمر رضا صالح المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم بعنوان «دمج العلاج العصبي الإحلالى مع الجسيمات النانونية PLGA لعلاج الزهايمر».