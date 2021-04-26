شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يكرم الأطباء المتدربين ضمن برنامج الزمالة المصرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأطباء المتدربين المتميزين ضمن برنامج الزمالة المصرية بمستشفي ديرب نجم المركزي، بقاعة الإجتماعات بالمستشفي، وذلك بعد اجتيازهم الدورة التدريبية ضمن برنامج الزمالة المصرية، والذي يأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتدريب والتعليم الطبي المستمر، ورفع كفاءة أداء الفرق الطبية والعنصر البشري، بما يساهم في رفع كفاءة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمستشفيات محافظات الجمهورية.

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي الأقسام الطبية التي تم إعتمادها بمحافظة الشرقية بلغ خلال الأيام القليلة الماضية ١٠٠ قسم طبي بمستشفيات الصحة، بخلاف المستشفيات الجامعية والتعليمية والتأمين الصحي، منها اعتماد ٧ أقسام طبية بمستشفي ديرب نجم، وهي أقسام «الباطنة العامة، والجراحة العامة، والأطفال، والتخدير، والنساء والتوليد، والرعاية المركزة، والمعمل»، ضمن برنامج الزمالة المصرية.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى التدريب والتعليم الطبي للأطباء بأحدث الوسائل العلمية، وتبادل الخبرات والمهارات العملية والعلمية للإرتقاء بمستوي الطبيب المصري، ويتيح الفرص لـ١٠٠ % من الأطباء للحصول على الدراسات العليا، لرفع كفاءة الأداء لمواكبة التطور في الخدمة الصحية، وتكوين كوادر طبية قادرة على تقديم أفضل خدمة طبية للمريض المصري، مقدماً الشكر لوزيرة الصحة والسكان، ومنسق اللجنة الفرعية للزمالة المصرية على الجهود المخلصة المبذولة لتحقيق أهداف البرنامج، لرفع كفاءة أداء العاملين بالقطاع الصحي، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وفي سياق متصل قام وكيل الوزارة بمتابعة إنتظام سير العمل بمستشفي ديرب نجم، والإجراءات المتبعة بالمستشفي لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وتابع تنفيذ التعليمات الخاصة بتأمين خزانات الأكسجين، من خلال وضع كاميرات مراقبة على الخزانات وداخل الأماكن الهامة والحيوية بالمستشفي، كما قام بتسليم شهادات تقدير لفريق السلامة والصحة المهنية على جهودهم المبذولة بالمستشفي خلال الفترة السابقة.