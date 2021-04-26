شكرا لقرائتكم خبر عن بـ «تورتة دبابات ومدافع بعلم مصر»..فنادق الغردقة تحتفل بذكري تحرير سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم عدد من الفنادق والقرى السياحية بالغردقة، احتفالا بذكري تحرير سيناء، من خلال تقديم الماكولات والحلويات وسط إعجاب السائحين، الذين حرصوا على مشاركة المصريين احتفالاتهم بتجهيز «التورتة» التي جهزها الشيفات على هيئة دبابات ومدافع، مزينة بعلم مصر، وتقديم جميع الحلويات والتورتة للسائحين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية بجوارها، فيما قام عدد من الأسر الأجنبية النزيلة بالفندق على آداء التحية على الطريقة المصرية.

وأكد رضا الدخاخني أحد مسؤولي الفندق بمنطقة هاواي بالغردقة أن الإدارة قررت أن يكون يوم عيد تحرير سيناء، من الأيام غير العادية بداية من صباح اليوم وحتي المساء، وذلك بتنظيم عدد من الفعاليات السياحية، التي تظهر قدرة مصر ومكانتها.

وتقرر صرف مكافآت استثنائية لجميع العاملين بهذه المناسبة مع حرص الفنادق السياحية على المشاركة في مثل تلك المناسبات الوطنية، وجرت الاحتفالات داخل مطعم الفندق وسط إجراءات احترازية شديدة، وتباعد اجتماعي، حرصا على سلامة الجميع، تنفيذا لتعليمات وزارتي الصحة والسياحة.

واستعدت الفنادق لاستقبال المئات من المصريين لقضاء اجازة شم النسيم الاسبوع المقبل حيث تشير الحجوزات المؤكدة بالانخفاض في نسبة الحجز بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية بسبب تاثير فيروس كورونا على تنقلات المصريين في السياحة الداخلية.