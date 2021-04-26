شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل تطعيم العاملين في قطاع السياحة ضد فيروس كورونا المستجد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الصحة بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية بالبحرالأحمر اليوم الإثنين، تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بمحافظة البحر الأحمر بمدينتي الغردقة ومرسى علم ضد فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تجهيز مقر بكل قرية سياحية وانتقال فرق التطعيم اليها ما يساهم ذلك في تنشيط حركة السياحة وتوافق مصر مع أي اشتراطات صحية دولية عند عودة حركة التنقل بين الدول.

وأكد تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن ذلك ظل اتخاذ الدولة إجراءات للتعايش الآمن مع فيروس كورونا، وحرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.

كما أفادت مدير إدارة الطب الوقائي أنه تم يبدأ العمل يوميا من الساعة 9 صباحاً حتي الساعة 9 مساءاً، وحاليا خلال شهر رمضان الكريم يتم العمل حتي الساعة 10 مساء .