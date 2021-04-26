شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر» يوزيع 132 طن مواد غذائية على 10 آلاف أسرة فى الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، قافلة صندوق تحيا مصر «أبواب الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمحطتها بالإسكندرية، ضمن حملة أبواب الخير التي أطلقها الصندوق بمناسبة شهر رمضان المعظم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير المواد الغذائية والدواجن للأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية.

تضمنت القافلة 120 طنا من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى 12 طنا من الدواجن ليتم توزيعها على 10 ألف أسرة في عدة مناطق منها، ابو قير، الطابية، خورشيد، نجع العرب، حلب، مسعود، الناصرية، عرابي، وأبيس بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الحياة.

وثمن محافظ الإسكندرية الدور الذي يقوم به صندوق تحيا مصر في توفير حياة كريمة للمواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات، وأشاد بالمبادرات التي أطلقتها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للتكاتف مع جهود الحكومة في تقديم الدعم والتخفيف على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية في موسوعة جينس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عددًا من أجهزة الغسيل الكلوي وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

بعد تسجيله 3 أرقام قياسية بـ"جينيس" .. "تحيا مصر" يوزيع 132 طن مواد غذائية على 10 آلاف أسرة فى الاسكندرية (صور)

بعد تسجيله 3 أرقام قياسية بـ"جينيس" .. "تحيا مصر" يوزيع 132 طن مواد غذائية على 10 آلاف أسرة فى الاسكندرية (صور)

بعد تسجيله 3 أرقام قياسية بـ"جينيس" .. "تحيا مصر" يوزيع 132 طن مواد غذائية على 10 آلاف أسرة فى الاسكندرية (صور)

بعد تسجيله 3 أرقام قياسية بـ"جينيس" .. "تحيا مصر" يوزيع 132 طن مواد غذائية على 10 آلاف أسرة فى الاسكندرية (صور)

بعد تسجيله 3 أرقام قياسية بـ"جينيس" .. "تحيا مصر" يوزيع 132 طن مواد غذائية على 10 آلاف أسرة فى الاسكندرية (صور)