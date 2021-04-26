شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع «هواوي» لتدعيم التحول الرقمي بـ«القوى العاملة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، الإثنين، بديوان عام الوزارة، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة، وشركة «هواوي للتكنولوجيا» مصر، بشأن إقامة تعاون استراتيجي طويل الأمد بين الجانبين والبدء بمبادرة لتدعيم رؤية مصر في التحول الرقمى، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بوزارة القوى العاملة.

وتقضي مذكرة التفاهم قيام «هواوي» من خلال هذه المبادرة التي تندرج تحت المسئولية المجتمعية للشركة خدمـة متطلبات العمل بوزارة القوى العاملة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، وذلك من خلال تقديم أجهزة خاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أحدث التقنيات العالمية لتطوير وتحديث مركز معلومات الوزارة.

وقع مذكرة التفاهم عن وزارة القوى العاملة، حسين صبري مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، وعن الشركة فينسنت صن المدير التنفيذي لشركة هواوي مصر، بحضور هالة عرندة، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية بالشركة، ووفد من شركة هواوي مصر.

وأكد الوزير في مستهل كلمته عقب التوقيع، العلاقة الوطيدة التي تجمع بين «هواوي» مصر وبين وزارة القوى العاملة في العديد من مجالاتها التي تصب في مجال التدريب المهني بشكل عام، والتى تم توقيع عدة بروتوكولات تعاون حولها في الفترة الماضية، فضلاً عن الدعم الكامل المقدم لمركز المعلومات بالوزارة، مشيرا إلى مسئولية الشركة -أيضا- عن مراكز المعلومات على مستوى 27 محافظة، بما يؤكد التقارب فيما بين الجانبين في جميع النواحي، لتطوير الأداء والتحول بهم نحو وظائف المستقبل المستحدثة .

كما أكد الوزير أن العلاقة مع هواوي، دائما متجددة ومبتكرة، ينتج عنها العديد من الأفكار المستحدثة والتي تثري مجالات العمل بين الطرفين، ومنها مذكرة التفاهم التي نحن بصدد توقيعها اليوم والتى تعتبر بمثابة ثمرة جيدة في هذا المجال، منوها إلى استمرارية التعاون المشترك فيما بين الوزارة والشركة بما يصب في مصلحة الدولة المصرية .

كما قدم الوزير الشكر لفريق عمل الشركة، وزملاء العمل من الوزارة على مجهوداتهم المشتركة في الفترة السابقة والتي كللت بالنجاح وتم بلورته في مذكرات التفاهم التي يتم توقيعها بين الطرفين .