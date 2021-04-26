شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة «مساكن زرزارة» بعد نقل الأسر إلى بديل العشوائيات في سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بالبحر الاحمر برئاسة هدي المغربي، اليوم الإثنين، من إتمام عملية إزالة مساكن منطقة زرزارة التي تم نقل الأهالي منها إلى منطقة بديل العشوائيات «حي الروضة».

وأوضحت رئيس المدينة، نقل الأسر للمساكن الجديدة وتم توفير سيارات من مجلس مدينة سفاجا لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجاناً، إلى مقر اقامتهم الجديد في بديل العشوائيات بحى الروضة. لافتةً إلى أنه تم إزالة المساكن العشوائية الخاصة بالمواطنين الذين استلموا بديل العشوائيات، عقب تسليمهم المساكن الجديدة لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظاً على سلامتهم.

وأشارت المغربي إلى أن الإزالة بمنطقة زرزارة تتسم بالصعوبة نظرا لطبيعة المنطقة الجبيلية والصخرية لذلك تمت اغلبها باستخدام الأدوات اليدوية.