شكرا لقرائتكم خبر عن سفاجا : مشروعات «حياة كريمة» بقرية النصر تسير بخطوات سريعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، على أن تنفيذ مشروع حياة كريمة بقرية النصر بالصحراء الشرقية يسير بخطى سريعة، أوضحت رئيس المدينة، أنه جاري أعمال إحلال وتجديد الوحدة القروية للقرية والمقرر تنفيذها والانتهاء منها في غضون 6 أشهر بتكلفة تقديرية تصل إلى مليون و50 الف جنيه على مساحة 300‪ متر مربع من خلال إشراف الإدارة الهندسية للوحدة المحلية لمدينة سفاجا وتنفيذ إحدي شركات المقاولات.

أشارت المغربي إلى أن أجهزة المحافظة انتهت من تحديد مسار الربط الكهربائي وتم الانتهاء من معاينة مسار خط الكهرباء المخطط تنفيذه من محطة محولات الكيلو 81 إلى قرية النصر، لافتة إلى أن مشروع الربط الكهربائي للقرية سيسهم في تحسين أوضاع القرية، والتخلص من المولدات التي تكثر أعطالها مما يجذب المزيد من العمران والاستقرار إلى سكان القرية.

وأضافت رئيس المدينة إلى أنه جاري إنشاء شبكة مياه جديدة ومحطة رفع مياه، وتم تسليم الأرض على الطبيعة لإنشاء شبكة صرف صحي ومحطة معالجة صرف صحي، وتم طرح عملية إحلال وتجديد الوحدة المحلية القروية لقرية النصر مشتملة على مكاتب وقاعة اجتماعات، فضلا عن طرح عملية تركيب 50 عمود إنارة.

وذكرت رئيس المدينة، إلى أن مبادرة حياة كريمة تسعى إلى تنفيذ عدد من مطالب المواطنين وعلى رأسها إنشاء خزان مياه بسعة 500 طن، وعدد من وحدات التوطين، وإنشاء دار مناسبات، ومخبز بلدي ومشغل للفتيات، وتدبيش سور المدرسة، وإقامة ملعب خماسي، وإنشاء استراحة مجمعة للعاملين المغتربين بالقطاع الحكومي بالقرية، وإنشاء شبكة طرق داخلية بطول 8 كيلومترات، ومظلات على مداخل القرية، وإنشاء بوابة رئيسية للقرية.