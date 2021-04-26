شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا : توفير الدعم للمشروع القومي لتطوير القرية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل أي عقبات تحد من نسب التنفيذ بالمشروعات المدرجة ضمن المشروع القومي لتطوير القرية المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة ويستهدف المشروع ١٥٠٠ قرية في ٥١ مركزا على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي .

استعرض المحافظ خلال الإجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة بخمسة مراكز هي أبوتشت، فرشوط، دشنا، الوقف، قوص، موجها التنفيذيين بضرورة التنسيق والتعاون التام مع مندوبي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الجهة المشرفة على التنفيذ لتحقيق أهداف المشروع وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، مؤكدا على أن المشروع يستهدف تحسين خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والاتصالات والنظافة فضلا عن تطوير الخدمات العامة بتلك المراكز كالمدارس والمستشفيات ومراكز الشباب وغيرها بما يسهم في حدوث تكامل في الخدمات ورفع مستوى المعيشة وإحداث نقلة نوعية وتطوير يخدم المواطنين من قاطني المراكز.

محافظ قنا يعقد اجتماعا للقرى الاكثر فقرا

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ قنا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير القرية المصرية «حياة كريمة» بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أحمد محمد إبراهيم المستشار العسكري ومندوبي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب ومدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا ووكلاء وزارة التضامن الاجتماعي والموارد المائية والري والزراعة والصحة والشباب والرياضة والكهرباء والطرق ورؤساء الوحدة المحلية لمراكز دشنا وقوص وابوتشت والوقف وفرشوط .