شكرا لقرائتكم خبر عن «الزلابيا» .. فاكهة الحلويات الشرقية بقرى إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصوير - رضوان ابو المجد

يعشق أهل الصعيد لقمة القاضي أو «الزلابية» بجانب القطايف والكنافة ولا تخلو مائدة من موائد رمضان 2021 منها سواء تم شراؤها من الباعة أو صناعتها منزليا، حيث لها مكانة بين أنواع الحلويات الأخرى لأنها خفيفة من ناحية وتتعدد نكهاتها والإضافات التي يتم ادخالها عليها لتصبح «الزلابية» فاكهة الحلويات الشرقية لقرى الاقصر.

تصوير - رضوان ابو المجد

ويشتهر شارع السوق في مدينة اسنا التاريخية ببيع الزلابية وسط اقبال كبير من الاهالى خلال شهر رمضان من كل عام، في مشهد يتكرر يوميا طوال شهر رمضان للحصول على الاقراص لتزيين مائدة الافطار بها وهي عادة وتقليد متوارث منذ القدم، حيث ان منطقة السوق تكثر به كل الباعة للحلويات المختلفة والفاكهة والخضروات.

تصوير - رضوان ابو المجد

وكما يقول محمود خالد، بائع زلابية، أنهم تعلموا وورثوا المهنة من آبائهم وأجدادهم وعلموها لابنائهم وأحفادهم، موضحاً انه في الفترة من بعد صلاة العصر حتى قبيل ادان المغرب، يتوافد الأهالي لشراء الزلابية مصطحبين أطفالهم للتمتع بمنظر صناعة وقلي الزلابية.

موضحاً انه يتم تحضير العجينة اللازمة لصناعتها وتحضيرها والبدء في تجهيزها لتكون جاهزة للقلى ويقبل علبها اغلب الاسر في مدينة اسنا وكذلك أهل القرى الذين يتسوقون من السوق قبل التوجه لقراهم.