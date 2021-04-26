شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 60 مليون جنيه.. افتتاح محطة مياه القسيمة في وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه نائبه اللواء هشام الخولي والمهندس سعيد بدة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى محطة تحلية مياه آبار القسيمة بوسط سيناء.

وأكد المحافظ بحسب بيان، الاثنين، أن المحطة بطاقة 500 مترا مكعبا في اليوم، وتضم محطة تحلية، خزان مياه خام بطاقة 300 مترا مكعبا، خزان مياه محلاة بطاقة 200 مترا مكعبا، خزان مياه مرفوضة بطاقة 135 مترا مكعبا، وخزان رى بطاقة 135 مترا مكعبا.. علاوة على عنبر وحدة التحليةٌ، مبنى الكهرباء، مبنى ادارى وورشة ومخزن ومعمل، أبراج تبريد، ووحدة تناضح عكسى بمشتملاتها من: فلاتر وطلمبات، وطلمبات المياه المحلاة والمرفوضة والتغذية، وأعمال التحكم والقياس والأرضي.

وأشار إلى أنها تكلفت 60 مليون جنيه، وتهدف إلى زيادة كمية المياه المنتجة لأهالى قرية القسيمة بمركز الحسنة في وسط سيناء، لافتًا إلى اهتمام الدولة بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي في اطار احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومي والذكري التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء وانتصارات العاشر من رمضان.

حضر الافتتاح كل من عدلي اليماني مستشار المحافظ لمنطقة وسط سيناء، أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، ومصطفى عبدالفتاح رئيس قطاع المياه والصرف الصحي بشمال سيناء ومشايخ وعواقل المنطقة.