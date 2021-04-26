شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يفتتح مبنى جراجات ومخازن حملة مجلس مدينة الحسنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه نائبه اللواء هشام الخولي، مبنى جراجات ومخازن حملة مجلس مدينة الحسنة.

وأكد المحافظ بحسب بيان، الاثنين، أنه عبارة عن 10 مخازن و15 جراج للسيارات ومغسلة ومبنى أدارى مزود بمنظومة إطفاء ومنظومة مراقبة، لافتًا أن المبنى على مساحة 3400 مترًا مربعًا وبتكلفة تبلغ 8 مليون جنيه من الخطة الاستقمارية لمركز ومدينة الحسنة.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي في اطار احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومي والذكري التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء وانتصارات العاشر من رمضان.

حضر الافتتاح كل من عدلى اليمانى مستشار المحافظ لمنطقة وسط سيناء، أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة وعدد من مشايخ وعواقل مركز ومدينة الحسنة.