شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن الموجة 17.. إزالة 293 حالة تعد على نهر النيل في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في حملات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده أحمد إبراهيم، مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، والذي تضمن الإشارة إلى إزالة 9 حالات تعدٍ «بالبناء المخالف» على مساحة 2000 متر بدائرة مركز ناصر،ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 293 حالة تعد على إجمالى مساحة 107 ألف و700متراً مربعاً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى اليوم الاثنين

وأشار «إبراهيم» إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية،لافتا إلى أن الحملات بدأت 20 مارس الماضي، وتسمر لمدة 3 أشهر،بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهاً بتكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.