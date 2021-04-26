شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يفتتح مجمع معاهد نخل المركزي في وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتور أحمد طارق، مستشار شيخ الأزهر لبيت الزكاة والصدقات المصري، مجمع معاهد نخل الأزهرى بمدينة نخل بوسط سيناء.

وأكد المحافظ بحسب بيان، الاثنين، أن المجمع بتكلفة 14 مليون و253 ألف و785 جنيها، ويضم 3 معاهد أزهرية بمختلف المراحل ابتدائي وإعدادي وثانوي، واستراحة للمعلمين والعاملين، حيث تم انشاءه بهدف نشر التعليم الأزهري في منطقة وسط سيناء.

حضر الافتتاح كل من اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، وعدلي اليماني، مستشار المحافظ لمنطقة وسط سيناء، وسليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل، الشيخ محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية، الشيخ مصطفى أحمد العريف مدير منطقة الوعظ بشمال سيناء، ومشايخ وعواقل نخل.