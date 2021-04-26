شكرا لقرائتكم خبر عن شوشة يضع حجر أساس إنشاء 25 بيتا بدويا ومدرسة صناعية في نخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حجر الأساس لمشروعي إنشاء 25 منزلا بدويًا، ومدرسة صناعية بمدينة نخل في وسط سيناء.

وأكد المحافظ بحسب بيان، أن مشروع إقامة 25 منزلا بدويا بتكلفة 10 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن مشروع اقامة مدرسة نخل الصناعية بتكلفة 16 مليونًا و887 ألفًا و682 جنيها، وتقام على مساحة 10 آلاف مترًا مربعًا، وتضم 12 فصلا دراسيا و6 أقسام متنوعة.

حضر الافتتاح كل من اللواء هشام الخولي نائب المحافظ وعدلى اليمانى مستشار المحافظ لمنطقة وسط سيناء، سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، والمهندس أحمد سالم، رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية، بشمال سيناء.

وضع حجر الاساس

وضع حجر الاساس

وضع حجر الاساس