شكرا لقرائتكم خبر عن "تنشيط السياحة" تبحث تنظيم رحلات لشخصيات مؤثرة بروسيا استعدادا لعودة الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعدد من الشركات السياحية العاملة في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، ومنها السوق الروسي، وذلك بحضور الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة الشركات السياحية، لتنسيق الجهود ووضع خطة تنفيذية مشتركة بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والقطاع السياحي الخاص المصري، وذلك لرفع معدلات الحركة السياحية المتوقعة من كافة الأسواق ومنها السوق الروسي للمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

واستهل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الاجتماع، بالتأكيد على حرص الدولة المصرية على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وصرامة، لضمان سلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

كما تمت مناقشة إمكانية تنظيم رحلات تعريفية famtrips للصحفيين والإعلاميين والمدونين والمؤثرين من روسيا وجميع دول العالم، وذلك لزيارة المقاصد السياحية المصرية المختلفة، والاطلاع على جميع الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في المطارات والمنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية.

كما تمت مناقشة إمكانية تنظيم ورش عمل وقوافل سياحية مهنية وفنية وثقافية في المدن الرئيسية بالأسواق المصدرة للسياحة ومنها السوق الروسي.

وخلال الاجتماع تم أيضا مناقشة إطلاق حملة دعائية على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.