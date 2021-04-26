شكرا لقرائتكم خبر عن رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻠﻘﺎح المضاد ﻟﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻠﻘﺎح المضاد ﻟﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.

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اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وزﻳﺎدة اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺴﻴﻨﺎء.. اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﺘﺎﺑﻊ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻻﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻰ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻰ وﺳﻂ وﺷﻤﺎل ﺳﻴﻨﺎء وﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﺪث وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮى ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ اﳌﻴﺎه ﺑﺸﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎدى





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