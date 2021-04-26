شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة التنمية الشاملة فى شبه جزيرة سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة التنمية الشاملة وزيادة رقعة الزراعة في سيناء، فيما تحدث وزير النقل أمام مجلس النواب عن مشكلات السكة الحديد، ويشهد طقس الغد ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للرياح، فيما أدى 5 ملايين طالب بصفوف النقل الامتحان المجمع في أول أيامه.. وفيما يلى أهم الأخبار.





الرئيس السيسي يوجه بمواصلة التنمية الشاملة وزيادة الرقعة الزراعية بسيناء

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطبيق أحدث وسائل الري لتعظيم الاستفادة الانتاجية القصوى من المياه، كما وجه الرئيس مواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، وزيادة رقعة الأراضي الزراعية بها لإقامة مجتمعات تنموية وسكنية، لتتكامل مع استراتيجية الدولة للتوسع في الزراعة المتكاملة واستصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية.





غداً طقس مائل للحرارة بالقاهرة ونشاط للرياح والعظمى 28 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الثلاثاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

رئيس الوزراء أمام النواب: مصر عبرت أزمة كورونا بفضل صلابة شعبها وثقته فى قيادته

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، حول الأسباب والمبررات التى دعت رئيس الجمهورية إلى إصدار قرارًا بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بجمهورية مصر العربية اعتبارا من يوم الأحد لمدة ثلاثة أشهر.





رئيس الوزراء: لا نخشى أى تهديد ولن تتزعزع عقيدتنا.. ومصر ستظل شامخة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن التهديدات التى تواجه الدولة المصرية تقابل بعيون يقظة من رجال القوات المسلحة والشرطة الباسلة، وأن مصر ستظل شامخة وقوية بفضل الله وبقوة شبابها وعلم وخبرة رجالها.





السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية للوجهين البحرى والقبلى بمناسبة عيد الفطر

أعلنت هيئة السكة الحديد، زيادة عدد القطارات على خطوطها بالوجهين البحرى والقبلى، إضافة للقطارات الحالية العاملة على الخطوط، بمناسبة عيد الفطر المبارك وتيسيراً على المواطنين.





اللجنة العامة لمجلس النواب توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021ميلادية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.





وزيرة التخطيط لأعضاء "خطة النواب": إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى غدا

ناقشت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهو البيان الذى ألقته الوزيرة أمس بجلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى غدا.





سفارة مصر بموسكو: روسيا تسمح لمواطنى 29 دولة بينها مصر بالسفر غير المباشر

قالت السفارة المصرية فى موسكو، إن الحكومة الروسية أصدرت قرارا يسمح لمواطنى الدول التى تم استئناف الطيران معها بالوصول إلى روسيا من أية دولة من الدول الـ29 التى تم استئناف الرحلات الجوية بينها وبين روس





وزير النقل أمام مجلس النواب: السكة الحديد أصابها الإهمال والنسيان لفترات طويلة وعليها 88 مليار جنيه ديون.. وبعض العاملين بالمرفق مهملين

ألقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حول خطة وزارة النقل لتطوير هيئة السكة الحديد المصرية.





5 ملايين طالب بصفوف النقل يؤدون أول يوم بالامتحان المجمع وسط إجراءات وقائية وصحية.. طلاب الثانوى: الامتحان الورقى سهل ومن المنهج

استقبلت المدارس اليوم الإثنين قرابة 5 ملايين تلميذ بالصفوف الخامس الابتدائي والثانى الاعدادى والأول والثانى الثانوى، لأداء أخر امتحانات فى العام الدراسى الجارى، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قرابة 2 مليون و63 ألف تلميذ فى الصف الخامس الابتدائي أدوا الامتحان المجمع لنهاية العام الدراسى الجارى

إدراج 46 شخصا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.. اعرف الأسماء

أدرجت الجهات المعنية وعلى رأسها محكمة جنايات القاهرة – الدائرة 28 جنوب القاهرة –46 شخصا ضمن قوائم الإرهاب في عدد من القضايا والطلبات لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.





قناة السويس: لا صحة لاعتقال طاقم إيفر جيفن وملتزمون بالأعراف الدولية

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، حرص الهيئة على إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN وشركة التأمين وإبداء كافة سبل التعاون الممكنة للوصول إلى حلول توافقية تلائم كافة الأطراف، معرباً عن أمله في أن تثمر المحادثات الأخيرة عن اتفاق قريب في ظل التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الهيئة تقديراً للعلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة، وتفهماً للظروف المحيطة في ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على صناعة النقل البحري.





رئيس الوزراء يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.

قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك فى موعدها 10 مايو

تقام مباراة الأهلي والزمالك فى موعدها المُحدد يوم 10 مايو المقبل، بعدما رفضت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري تأجيل أى مباراة فى بطولة الدوري. ورغم أن الأيام الماضية شهدت أنباء حول تفكير اتحاد الكرة فى تأجيل قمة الكرة المصرية يوم 10 مايو أو ترحيل بعض مباريات فريق الأهلي فى بطولة الدوري بسبب حالة الإجهاد التى يعانى منها المارد الأحمر الفترة الحالية، إلا أن اتحاد الكرة حسم الأمر خلال الساعات الماضية برفض هذه الفكرة.





الرى تبدأ الاستعدادات النهائية لتجهيز مركز الإنذار المبكر فى الكونغو

بدأت وزارة الموارد المائية والرى الاستعدادات النهائية لتجهيز مركز الإنذار المبكر في العاصمة الكونغولية - كينشاسا تمهيداً لافتتاحه خلال الشهر القادم، حيث وصلت معدات المركز لمطار كينشاسا تمهيداً لنقلها لمقر المركز، على أن يعقب ذلك سفر عدد من الخبراء المصريين من وزارة الموارد المائية والرى لتركيب الأجهزة وتجهيز المركز وبدء التشغيل التجريبى وتدريب الكونغوليين المسئولين عن تشغيل وصيانة المركز، استعداداً للافتتاح الرسمى للمركز فى نهاية شهر مايو المقبل بمشاركة الوزراء من الجانبين.





الصحة: تصنيع لقاحى كورونا الصينى والروسى محليا بخطى إنتاج بفاكسيرا

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم تصنيع لقاحى كورونا الصينى سينوفاك والروسى سبوتنيك v فى مصر من خلال شركة فاكسيرا بخطى إنتاج.

الأحوال المدنية توجه مأموريات لاستخراج بطاقات للمرضى بالمستشفيات

أوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى (للمواطنين بمحافظتى المنوفية والإسكندرية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.





التخطيط: 600 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من حياة كريمة خلال 3 سنوات

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة "، تتخطى تكلفتها 600 مليار جنيه خلال 3 سنوات.