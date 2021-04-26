شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة" تزيل عقارات بمسار محور "شينزو آبى" وتنقل السكان لمشروع المحروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة محافظة القاهرة تنفيذ مشروع محور شينزو آبي لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس، والذي يمر داخل مدينة الأمل حتى طريق السويس.

واستكملت أجهزة حى شرق مدينة نصر أعمال إزالة العقارات بمسار المحور، بحضور الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والعميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، واللجان التنفيذية المختصة وشرطة المرافق.

وتم نقل الأسر من منطقة مدينة الأمل وتسكينهم في مدينة المحروسة، حيث يتم تسليمهم شققا كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية. ويتم تنفيذ محور الوفاء والأمل "شينزو آبي" المار بالمدينة بطول 2 كم تقريبا، وتمت إزالة التعارضات بمسار المحور وتسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل كما تم توفير وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم.

ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 متر، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالي بالإضافة الخطورة الصحية .

وأكدت محافظة القاهرة أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.