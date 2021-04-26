"آيركايرو" تستقبل أولى طائراتها الجديدة من طراز "A320 neo"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبلت شركة "آير كايرو"، اليوم الاثنين، أحدث طائراتها من طراز A320neo والتي انضمت إلى أسطولها الجوي الذي يضم سبع طائرات، ضمن صفقة تضم ثلاث طائرات من نفس الطراز بالإضافة إلى 3 أخرى جاري التفاوض بشأنها تتسلمها الشركة العام الحالي، وصولًا بالأسطول إلى 19 طائرة من ذات الطراز حتى عام 2024.

وقال بيان للشركة اليوم الاثنين، إنه في إطار تعزيز شبكة خطوط الشركة الممتدة إقليميًا ودوليًا لتقدم خدماتها لمزيد من العملاء ف أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا، بما يدعم التوسع والتنوع في الأسواق التي تصل إليها طائرات آيركايرو، وأيضًا يخفض متوسط عمر أسطول آيركايرو إلى 5.6 سنة الأمر الذي يعزز السلامة والأمان على متن رحلات آيركايرو.

وقال حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة آيركايرو إنه تم اختيار كل تجهيزات الطائرة بعناية وتم الاتفاق مع الشركة المصنعة لتحديث إمكانات كابينة الركاب من حيث السلامة والأمان والراحة والمتعة وأيضًا تحسين اقتصاديات التشغيل بما يمنح ركاب آيركايرو مزيجًا جذابًا.

وأضاف شريف أن الطائرة تتميز بأنها الأوسع في فئة الطائرات ذات الممر الواحد وقدرتها على التحليق لما يفوق السبع ساعات ونصف بكامل الحمولة التي تتسع لـ180 مقعدًا في درجة واحدة مع انخفاض معدلات استهلاكها للوقود بما يساهم في خفض الانبعاثات كما زودت الطائرة بوسائل الترفيه التي تعرض أحدث الأفلام والبرامج والنشرات الإخبارية والألعاب بما يجعل المتعة تبدأ بالسفر على متن رحلات آيركايرو.

