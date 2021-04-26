"لازم يخرج بره".. طرد مندوب "وزارة الصحة" من اجتماع بالبرلمان بعد مطالبته عدم مهاجمة الوزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إخراج أحد مندوبي وزارة الصحة من اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، بعدما تسبب في حالة غضب بين النواب، عقب طلبه عدم مهاجمة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لمناقشة آخر المستجدات لانتشار فيروس كورونا المستجد في محافظة سوهاج، ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، فايزة صالح، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شبرا خيت المركزي بمحافظة البحيرة، ومن ألفت المزلاوي، بشأن سرعة فتح مستشفى الإدمان بيلصفوة بمحافظة سوهاج، ومن أحمد عبدالسلام قورة، بشأن سرعة إحلال وتجديد مستشفى دار السلام المركزي، ومحمود أبو الخير، بشأن نقص الإمكانيات والمستلزمات والأدوية بجميع مستشفيات محافظة سوهاج المركزية والعامة.

وخلال المناقشات التي شهدت حالة غضب شديدة بين نواب سوهاج، وعدد من النواب الآخرين، داخل الاجتماع، وانتقادات من النواب لوزيرة الصحة والمطالبة باستدعائها، قال أحد مندوبي وزارة الصحة: "لو سمحتوا محدش يهاجم شخص الوزيرة".

وتسبب موظف وزارة الصحة في غضب النواب، والذين طالبوا بإخراجه من الاجتماع وأن تحقق الوزارة فيما وصفوه بتجاوزه ضد النواب، رافضين طريقته في الحديث مع مجلس النواب، وصاح النواب: "لازم يخرج برة".

وقال النائب ضياء داود: "أنت جاي تعلمنا في مجلس النواب نقول أيه، هذا غير مقبول، دا تجاوز، ولازم يطلع برة"، وتابع: "كدا هتديله ترقية الوزيرة، دا لازم يتحال للتحقيق".

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