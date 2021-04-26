تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 في اقتحام قسم شرطة كرداسة عام 2013

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي ومحمود الشوربجي:

نفذت مصلحة السجون، التابعة لوزارة الداخلية، صباح اليوم الإثنين، أحكام الإعدام بحق 9 من الصادر ضدهم أحكام بالإعدام شنقًا في واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة.

وصرحت مصادر أمنية لـ "الخليج 365"، أنَّ الحكم تمّ تنفيذ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين بسجن وادي النطرون.

أضافت المصادر أن النيابة العامة أخطرت أسر المتهمين باستلام جثامين ذويهم من المشرحة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد قضت بالإعدام شنقًا لـ20 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "مذبحة كرداسة".