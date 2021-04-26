ضبط مدير مطبعة بدون ترخيص في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط مسئول مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ؛ القيامة بطباعة العديد من الكتب الدراسية "خاصة بإحدى الكليات" بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مسئول مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ؛ بطباعة العديد من الكتب الدراسية "خاصة بإحدى الكليات" بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وطباعة العديد من البنارات والبوسترات الدعائية بدون تفويض أو أوامر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.