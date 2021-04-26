أخبار مصر

تشكل ضررا على صحة المواطنين.. ضبط 21 طن مخللات بأكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المخللات بدون ترخيص بأكتوبر.

وأمكن ضبط 21 طن مخللات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر و4 ماكينات تقطيع وتعبئة وكمية من ملح السياحات بغرض الإسراع فى عملية التصنيع.

هم تبين أنه يستخدم مستلزمات رديئة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، مسببًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا