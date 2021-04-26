تشكل ضررا على صحة المواطنين.. ضبط 21 طن مخللات بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المخللات بدون ترخيص بأكتوبر.
وأمكن ضبط 21 طن مخللات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر و4 ماكينات تقطيع وتعبئة وكمية من ملح السياحات بغرض الإسراع فى عملية التصنيع.
هم تبين أنه يستخدم مستلزمات رديئة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، مسببًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.