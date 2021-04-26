تشكل ضررا على صحة المواطنين.. ضبط 21 طن مخللات بأكتوبر

هم تبين أنه يستخدم مستلزمات رديئة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، مسببًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

محمد يوسف

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