احتراق 13 سيارة و10 "توك توك".. السيطرة على حريق ساحة انتظار حي دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكدت جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه تم إخماد الحريق الذي شب اليوم بإحدى ساحات انتظار السيارات بشارع 9 بنطاق حي دار السلام.

وقالت عبدالمنعم، خلال تفقدها لموقع الحريق للوقوف على ما ترتب عليه الحادث والتعامل الفوري معه ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل الحي، إنه بناء على الإخطار الذي ورد من غرفة عمليات حي دار السلام بنشوب الحريق تم على الفور إخطار الجهات المعنية وأجهزة الحماية المدنية للتعامل الفوري لإخماد الحريق وتبين من المعاينة احتواء موقع الحريق على سيارة محملة بأسطوانات الغاز وعلى الفور تم التواصل مع المدير العام للإدارة العامة للحماية المدنيّة وتم الدعم بعدد من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق.

وأضافت نائب المحافظ أن الحريق أسفر عن احتراق 13 مركبة مملوكة للأهالي، و10 "توك توك" وغرفة خشبية خاصة بالساحة، وتم التحفظ على 81 أسطوانة غاز، مشيرة إلى أن حي دار السلام أكد أن موقع الحريق عبارة عن ساحة انتظار مؤجرة من مشروع الساحات بمحافظة القاهرة، وتباشر النيابة العامة حاليًا تحقيقاتها في الواقعة.

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