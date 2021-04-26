شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم مساعدات طبية وإنسانية إلى جمهورية غينيا الاستوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل حاتم حسوبه، سفير مصر لدى غينيا الاستوائية، شحنة المساعدات الطبية والإنسانية التي أرسلتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى سلطات غينيا الاستوائية، لإغاثة ضحايا التفجيرات التي شهدتها مدينة باتا الشهر الماضي، وذلك في حضور Pedro Abaga Esono مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصيدلية والمعامل، والسفيرة Maricruz Evuna Andeme مدير الإدارة العامة للمنظمات الدولية بوزارة الخارجية، والمهندس سامح محمد علي القائم بأعمال العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب في غينيا الاستوائية.

وأكد السفير المصري دعم مصر لجهود حكومة غينيا الاستوائية لإغاثة المتضررين وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

من جانبهم، أعرب مسؤولو حكومة غينيا الاستوائية عن خالص الشكر والتقدير لمصر وللوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على تقديم هذه المساعدات الإنسانية، وكذلك الدعم الذي تقدمه الوكالة لبلادهم منذ سنوات، والمتمثل بشكل رئيسي في المنح والدورات التدريبية المختلفة التي تساهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية المختلفة، مشيدين بدور مصر في دعم الدول الأفريقية.