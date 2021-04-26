شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: تسليم مَرسى قصر «محمد على» فى مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أمس، حى غرب شبرا الخيمة، لمتابعة المشروعات، والأعمال الجارية، برفقة اللواء سامى علام، رئيس الحى.

وذكر بيان صحفى، أمس، أن الجولة بدأت بتفقد أعمال إنشاء مرسى قصر محمد على بنهر النيل لاستغلاله فى الرحلات النيلية ونقل الزائرين من القاهرة لزيارة القصر بعد الانتهاء من تطويرة وافتتاحه، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 80%، وسيتم الانتهاء من باقى الأعمال وتسليم المرسى نهاية مايو المقبل.

والتقى المحافظ مهندسى الموقع، وطالب بدفع الأعمال للانتهاء منه وتسليمه لكونه مشروعًا قوميًا مهما سيضع القليوبية على الخريطة السياحية مرة أخرى بعد افتتاح قصر محمد على أمام الزائرين.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال توسعة الطريق الدائرى، مشددًا على رئيس الحى بسرعة الانتهاء من إزالة المبانى التى تتعارض مع أعمال التوسعة، مشيرًا إلى أنه تم تعويض المواطنين من خلال لجنة التعويضات، مؤكدًا على سرعة صرف التعويضات للمواطنين.

وتفقد المحافظ، خلال الجولة، أعمال رفع تراكمات القمامة بحى غرب شبرا الخيمة بشارع أحمد عرابى، حيث تم توريد 25 صندوق قمامة جديد للمساهمة فى أعمال النظافة بالشارع ومنع المواطنين إلقاء القمامة بالشارع، وشدد المحافظ على تكثيف أعمال رفع التراكمات وعمل ثلاث نوبتجيات، للحد من انتشار القمامة بالشوارع.