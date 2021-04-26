شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تراجع الأراضى المتاحة لجذب الاستثمار فى «البحر الأحمر» وجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الوزارة تراجع بيان الأراضى على ساحل البحر الأحمر وجنوب سيناء، مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، والتى يمكن الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة، لجدب الاستثمارات المحلية والعالمية، فى إطار دفع عجلة التنمية بالبحر الأحمر وسيناء.

وقال الوزير خلال اجتماعه واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، وسراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، أمس، إن وزارة الإسكان تدرس سبل تحفيز ودفع عجلة التنمية بساحل البحر الأحمر، وجنوب سيناء لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، خاصة فى مجال التنمية السياحية، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودراسة المشروعات المقترحة، بما يسهم فى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

وأضاف الوزير: «هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية، بدفع معدلات التنمية، وتوفير فرص الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من أراضى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تتمتع مصر بشواطئ تمتد لمئات الكيلومترات على الساحلين ويجب استغلالها بالشكل الأمثل»، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بمراجعة بيان الأراضى مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، بغرض دفع معدلات التنفيذ، وسرعة الانتهاء من المشروعات التى تخدم خطط التنمية.