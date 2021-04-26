شكرا لقرائتكم خبر عن «الرى» تبدأ تجهيز مركز الإنذار المبكر فى الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة الموارد المائية والرى الاستعدادات النهائية لتجهيز مركز الإنذار المبكر فى العاصمة الكونغولية - كينشاسا، تمهيدًا لافتتاحه خلال الشهر المقبل، إذ وصلت معدات المركز لمطار كينشاسا، تمهيدًا لنقلها لمقر المركز، على أن يعقب ذلك سفر عدد من الخبراء المصريين من الوزارة لتركيب الأجهزة وتجهيز المركز وبدء التشغيل التجريبى وتدريب الكونغوليين المسؤولين عن تشغيل وصيانة المركز، استعدادًا للافتتاح الرسمى نهاية شهر مايو المقبل.

وقال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية، إن المركز يحقق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات، إذ تم تزويده بأحدث نظم التنبؤ بالأمطار، ويمثل أهمية بالغة كمركز لدراسة التغيرات المناخية فى الكونغو، والذى ستنعكس أعماله على حماية المواطنين فى الكونغو من العديد من الكوارث المناخية المفاجئة، موضحًا أن مصر ستدرب طاقم المركز الكونغوليين على نظم التنبؤ بالأمطار والفيضان وتحليل الصور الجوية وتشغيل نظم المعلومات الجغرافية والنمذجة الهيدرولوجية وكتابة التقارير الفنية المتخصصة بمعرفة الخبراء المصريين من الوزارة.

وأضاف أن مصر تنشئ هذا المركز انطلاقًا من حرصها على نقل خبراتها فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل، بغرض تعظيم استخدام هذه الموارد، موضحاً أنه سبق توقيع بروتوكول للتعاون الفنى فى مجال الموارد المائية بين مصر والكونغو، والذى يتم تحت مظلته تنفيذ مشروع «الإدارة المتكاملة للموارد المائية» فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذى يشتمل على العديد من المكونات ذات الطابع التنموى، وذلك من خلال منحة مصرية بهدف تعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتقوية قدرات إدارة هذه الموارد.

ولفت «عبدالعاطى» إلى أن مصر قامت بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وإنشاء مزارع سمكية ومراسى نهرية لخدمة السكان المحليين، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال تطهير المجارى المائية، بهدف تنمية المناطق المحيطة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وتقليل مساحات المستنقعات، الأمر الذى يؤدى لتقليل الأوبئة والأمراض.

وشدد «عبدالعاطى» على أن تنفيذ هذه المشروعات ساهم فى حماية القرى والأراضى الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وتوفير وسائل للاستفادة من هذه الحشائش المائية فى إنتاج البيوجاز والسماد العضوى، موضحًا أن مصر قامت بتمويل وبناء وإعداد الدراسات الفنية لإنشاء السدود، وبما يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية، مثل سدود (جبل الأولياء) بدولة السودان وسد (أوين) بأوغندا، وسد (روفينجى) بتنزانيا، ومشروع سد (واو) متعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.